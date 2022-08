Roma, il fratello gli nega i soldi e lui gli frattura una caviglia a calci: arrestato (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 54enne Romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. L’altro ieri mattina, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione, in via Tripolitania, dove l’uomo vive con un fratello e l’anziana madre disabile. Poco prima, il 54enne avrebbe chiesto insistentemente del denaro al fratello e, al suo rifiuto, lo avrebbe colpito, in presenza della madre, con un violento calcio alla caviglia, fratturandogliela. I Carabinieri hanno ascoltato la vittima e la donna che hanno anche riferito di pregressi analoghi episodi di violenza che il 54enne avrebbe ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 4 agosto 2022)– I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihannoun 54enneno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. L’altro ieri mattina, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione, in via Tripolitania, dove l’uomo vive con une l’anziana madre disabile. Poco prima, il 54enne avrebbe chiesto insistentemente del denaro ale, al suo rifiuto, lo avrebbe colpito, in presenza della madre, con un violentoo allandogliela. I Carabinieri hanno ascoltato la vittima e la donna che hanno anche riferito di pregressi analoghi episodi di violenza che il 54enne avrebbe ...

