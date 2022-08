Roma, Friedkin si supera: il nuovo acquisto sbarca in giornata (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma letteralmente scatenata nel mercato in entrata. La società sta lavorando diversi colpi per accontentare le richieste di Mourinho. Con un mercato a dir poco stellare la Roma ha lanciato un serio avviso alle pretendenti per la lotta Champions e magari qualcosa in più. La società ha regalato a Mourinho diversi colpi di primo piano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 agosto 2022)letteralmente scatenata nel mercato in entrata. La società sta lavorando diversi colpi per accontentare le richieste di Mourinho. Con un mercato a dir poco stellare laha lanciato un serio avviso alle pretendenti per la lotta Champions e magari qualcosa in più. La società ha regalato a Mourinho diversi colpi di primo piano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GoalItalia : 'Nessuno accoglie i suoi eroi come #Roma' ?? ?? Friedkin - serieAnews_com : #Calciomercato #Roma, ormai è fatta per #Wijnaldum: la stella del #PSG può arrivare in giornata nella Capitale - CorSport : #Friedkin, vale la capacità non il luogo di residenza ?? - stra_roma : @SimonettaPerfe1 @DomenicoLo1 @aledevito @OfficialASRoma Miglior proprietà in serie A una delle migliori in Europa… - overland_1 : @augustociardi75 @LAROMA24 @MatteoDeRose La Roma dei Friedkin ora gioca sullo stesso tavolo delle big.0 Tweet anche… -