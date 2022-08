Roma, è il giorno di Wijnaldum: l'olandese sbarca alle 16.50 a Ciampino (Di giovedì 4 agosto 2022) Gini Wijnaldum è ormai un giocatore della Roma , e il momento dell'abbraccio coi tifosi è arrivato. L'accordo totale trovato col Psg negli scorsi giorni riguarda un prestito oneroso con diritto di ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Giniè ormai un giocatore della, e il momento dell'abbraccio coi tifosi è arrivato. L'accordo totale trovato col Psg negli scorsi giorni riguarda un prestito oneroso con diritto di ...

AlfredoPedulla : #Wijnaldum-#Roma ???? 48h fa. Non stava saltando, non c’erano intoppi, era al traguardo ?? già lunedì (giorno settima… - Corriere : Stop alle botticelle in tutta Italia: ok della Camera all’ordine del giorno del Pd - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Mirone, Discobolo, copia antica (detta Discobolo Lancellotti) da un originale in bronzo… - lacittanews : Oggi è il giorno di Wijnaldum alla Roma. Il centrocampista olandese arriverà nella Capitale in giornata. L’arrivo è… - lacittanews : Oggi è il giorno di Wijnaldum alla Roma. Il centrocampista olandese arriverà nella Capitale in giornata. L’arrivo è… -