Roma, Di Marzio: “Si cerca una destinazione per Veretout” (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma Veretout- La Roma continua il suo ritiro in Israele, in vista dei prossimi impegni estivi. Gli uomini di José Mourinho hanno svolto lavoro muscolare e attività con il pallone. È apparso in ottima forma Pellegrini, sia in allenamento che nelle scorse uscite. La Roma è una delle più attive sul mercato, non solo in entrata, dove nei prossimi giorni arriveranno Wijnaldum e Belotti ma anche in uscita. Sono ben 11 gli esuberi che, Tiago Pinto dovrà piazzare entro la fine del mercato. Mentre Shomurodov troverà le fortune a Torino o a Bologna, in uscita c’è anche Jordan Veretout. Con l’arrivo di Wijnaldum e di Matic, e la permanenza di Cristante, il Francese è stato scalato nelle gerarchie. Jordan Vereout , potrebbe andare al Marsiglia e salutare i suoi ex compagni, Under e Pau Lopez. Domani è previsto ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 4 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in Israele, in vista dei prossimi impegni estivi. Gli uomini di José Mourinho hanno svolto lavoro muscolare e attività con il pallone. È apparso in ottima forma Pellegrini, sia in allenamento che nelle scorse uscite. Laè una delle più attive sul mercato, non solo in entrata, dove nei prossimi giorni arriveranno Wijnaldum e Belotti ma anche in uscita. Sono ben 11 gli esuberi che, Tiago Pinto dovrà piazzare entro la fine del mercato. Mentre Shomurodov troverà le fortune a Torino o a Bologna, in uscita c’è anche Jordan. Con l’arrivo di Wijnaldum e di Matic, e la permanenza di Cristante, il Francese è stato scalato nelle gerarchie. Jordan Vereout , potrebbe andare al Marsiglia e salutare i suoi ex compagni, Under e Pau Lopez. Domani è previsto ...

