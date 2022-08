Roma, coperta su cavi elettrici: bloccata per ore Roma-Lido (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Un atto vandalico ha costretto alla chiusura di alcune stazioni della MetRomare, l’ex Roma Lido, creando molti disagi agli utenti. Ignoti hanno lanciato una coperta sui cavi elettrici della rete provocando il blocco del treno e la chiusura delle fermate tra Acilia e Colombo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili, che se rintracciati potrebbero essere denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Un atto vandalico ha costretto alla chiusura di alcune stazioni della Metre, l’ex, creando molti disagi agli utenti. Ignoti hanno lanciato unasuidella rete provocando il blocco del treno e la chiusura delle fermate tra Acilia e Colombo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili, che se rintracciati potrebbero essere denunciati per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fisco24_info : Roma, coperta su cavi elettrici: bloccata per ore Roma-Lido: (Adnkronos) - Chiusura delle fermate tra Acilia e Colo… - italiaserait : Roma, coperta su cavi elettrici: bloccata per ore Roma-Lido - LocalPage3 : Roma, coperta su cavi elettrici: bloccata per ore Roma-Lido - stormi1904 : RT @romatoday: Lanciano coperta sui cavi del treno, Metromare bloccata: chiuse tre stazioni - rep_roma : Coperta sui cavi elettrici, bloccata per ore la Roma-Lido [aggiornamento delle 11:56] -