Roberto Speranza candida il virologo della paura, ora tutto torna | Guarda (Di giovedì 4 agosto 2022) Pier Luigi Lopalco - "il virologo della paura" - scende ancora in campo. Sarà infatti il candidato di Roberto Speranza in Puglia. Dopo aver detto addio alla giunta della stessa Regione, Lopalco tenta di accaparrarsi una poltrona in Parlamento. "Con la scelta compiuta dalla Segreteria regionale abbiamo voluto, in vista della difficile contesa elettorale del prossimo 25 settembre - ha fatto sapere attraverso un comunicato il segretario regionale di Articolo 1, Ernesto Abaterusso -, dare il nostro contributo al percorso intrapreso dalle forze democratiche e progressiste". E ancora, altre sviolinate al virologo: "Dopo un'attenta e approfondita discussione, abbiamo deciso di mettere in gioco le migliori competenze ed espressioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Pier Luigi Lopalco - "il" - scende ancora in campo. Sarà infatti ilto diin Puglia. Dopo aver detto addio alla giuntastessa Regione, Lopalco tenta di accaparrarsi una poltrona in Parlamento. "Con la scelta compiuta dalla Segreteria regionale abbiamo voluto, in vistadifficile contesa elettorale del prossimo 25 settembre - ha fatto sapere attraverso un comunicato il segretario regionale di Articolo 1, Ernesto Abaterusso -, dare il nostro contributo al percorso intrapreso dalle forze democratiche e progressiste". E ancora, altre sviolinate al: "Dopo un'attenta e approfondita discussione, abbiamo deciso di mettere in gioco le migliori competenze ed espressioni ...

ricpuglisi : Ma @EnricoLetta e @CarloCalenda non hanno ancora detto se il nuovo ministro della Sanità per la coalizione #AVLD sa… - ricpuglisi : Mi spiace per molti iscritti ad @Azione_it, che ora dovranno votare una coalizione statalista che include… - LaVeritaWeb : I nodi sulla legittimità costituzionale del vaccino forzato saranno affrontati a novembre dalla Corte. Che potrà sc… - BelloGiovanni : Nel 2021 (articolo 90 della Costituzione) ho denunciato tre volte per attentato alla Costituzione il Presidente del… - gitokko : RT @valy_s: @roberto_marsura @lucabattanta @CarloCalenda Tutto insieme appassionatamente. La fiera degli orrori: basti pensare che con #PD… -