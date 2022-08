RKOMI al Festival di Majano venerdì 5 agosto (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo fine settimana e nuovo grande appuntamento al Festival di Majano. Domani, venerdì 5 agosto, sul grande palco dell’Area Concerti, dopo Marracash e Litfiba, sarà la volta di RKOMI, cantautore e rapper milanese, prossimo giudice di X Factor, artista fra i più sorprendenti della nuova scena musicale italiana. A Majano RKOMI porterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Insuperabile Summer Tour 2022”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.proMajano.it . L’inarrestabile corsa di RKOMI prosegue per tutta l’estate 2022. Dopo l’esperienza sanremese e i ... Leggi su udine20 (Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo fine settimana e nuovo grande appuntamento aldi. Domani,, sul grande palco dell’Area Concerti, dopo Marracash e Litfiba, sarà la volta di, cantautore e rapper milanese, prossimo giudice di X Factor, artista fra i più sorprendenti della nuova scena musicale italiana. Aporterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Insuperabile Summer Tour 2022”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 19.00. Porte aperte dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.pro.it . L’inarrestabile corsa diprosegue per tutta l’estate 2022. Dopo l’esperienza sanremese e i ...

