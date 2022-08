Ritenzione idrica? Attente al sale nascosto nei cibi (Di giovedì 4 agosto 2022) Non basta ridurne il consumo limitando i condimenti all’interno della propria dieta. In commercio, esistono alimenti particolarmente ricchi di sodio, che rischiano di farci superare inconsapevolmente la dose quotidiana consigliata. Ecco quali Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 agosto 2022) Non basta ridurne il consumo limitando i condimenti all’interno della propria dieta. In commercio, esistono alimenti particolarmente ricchi di sodio, che rischiano di farci superare inconsapevolmente la dose quotidiana consigliata. Ecco quali

ilgiornale : Conduciamo vite troppo sedentarie e il caldo estivo non aiuta la ritenzione idrica, che può far gonfiare le nostre… - scarletMAJESTY_ : Questo caldo mi sta dando una ritenzione idrica alle gambe pazzesca ?? sono enormi e fanno malissimo - CostanzaRdO : @lagaia9 “E bevi tanta acqua contro la ritenzione idrica”. Certo, sì. Prima di suicidarsi è importantissimo. - rivieraoggi : Macchinari estetici contro lassità e ritenzione idrica. Approfitta della promo a La Quinta Essenza! - telodogratis : Body positivity, Valeria Graci si mostra in bikini e ironizza: “Vi vedo che guardate la ritenzione idrica” -