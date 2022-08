Rissa furibonda tra ragazzine 13enni: da Tik Tok all’ospedale (Di giovedì 4 agosto 2022) Ormai anche le azzuffate e le risse avvengono con i telefoni in mano, è la regola aulica dei millennials e delle generazione Z. L’ennesimo episodio di bullismo tra ragazze giovanissime è avvenuto a Sezze dove si sono affrontate due ragazzine, una di appena 13 anni e l’altra di 14. Il caso, riportato anche da il Messaggero, è finito all’attenzione dei magistrati della Procura dei Minori di Roma e, così, le due ragazzine sono state convocate e interrogate nei giorni scorsi dai carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda, piuttosto articolata. Leggi anche: Tragico incidente a Latina, ClaRissa muore a 21 anni. Il conducente positivo all’alcol test Il video su TikTok e la ricostruzione Stando alle prime, provvisorie ricostruzioni, ancora al vaglio scrupoloso degli investigatori, tutto sarebbe iniziato sui social, in particolare Tik Tok. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Ormai anche le azzuffate e le risse avvengono con i telefoni in mano, è la regola aulica dei millennials e delle generazione Z. L’ennesimo episodio di bullismo tra ragazze giovanissime è avvenuto a Sezze dove si sono affrontate due, una di appena 13 anni e l’altra di 14. Il caso, riportato anche da il Messaggero, è finito all’attenzione dei magistrati della Procura dei Minori di Roma e, così, le duesono state convocate e interrogate nei giorni scorsi dai carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda, piuttosto articolata. Leggi anche: Tragico incidente a Latina, Clamuore a 21 anni. Il conducente positivo all’alcol test Il video su TikTok e la ricostruzione Stando alle prime, provvisorie ricostruzioni, ancora al vaglio scrupoloso degli investigatori, tutto sarebbe iniziato sui social, in particolare Tik Tok. ...

