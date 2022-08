Rinnovo contratto Funzioni locali, firmata l’ipotesi all’Aran. Aumenti fino a 117,53 euro al mese. Novità per il personale scolastico (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Aran e i sindacati hanno sottoscritto oggi l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021. Il contratto riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province e Comuni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Aran e i sindacati hanno sottoscritto oggidicollettivo nazionale di lavoro relativo aldel comparto delleper il triennio 2019-2021. Ilriguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province e Comuni. L'articolo .

