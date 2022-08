Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini nel trailer ufficiale di “Quasi orfano” di Umberto Carteni dal 6 ottobre al cinema (Di giovedì 4 agosto 2022) RODEO DRIVE e RAI cinema presentano Quasi orfano regia di Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, ANTONIO GERARDI, GRAZIA SCHIAVO, ADRIANO PAPPALARDO e con NUNZIA SCHIANO con la partecipazione di BEBO STORTI una produzione RODEO DRIVE con RAI cinema distribuito da 01 Distribution DAL 6 ottobre AL cinema Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 agosto 2022) RODEO DRIVE e RAIpresentanoregia dicon, ANTONIO GERARDI, GRAZIA SCHIAVO, ADRIANO PAPPALARDO e con NUNZIA SCHIANO con la partecipazione di BEBO STORTI una produzione RODEO DRIVE con RAIdistribuito da 01 Distribution DAL 6ALValentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsie cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti ...

