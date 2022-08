Relax – Nell’estate 2022 agli italiani piace la vacanza a km zero | si tende a tornare nei luoghi già visitati

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 agosto 2022) Secondo i dati raccolti dall’Ufficio Studi Enit, solo quattro intervistati su dieci dichiarano di essere intenzionati a visitare un posto nuovo. Chi parte sceglienzialmente località vicine, all’interno della propria regione (3 su 10) o in quelle limitrofe. Ad eccezione della Sardegna, le altre Regioni hanno il bacino più rilevante di flussi turistici (e di intenzioni di viaggio) generato dai residenti della stessa macro-regione geografica. E’ l’auto il mezzo più utilizzato per raggiungere le località di(66%). Seisu dieci (58,9%), tra quelli che hanno dichiarato di andare in viaggio questa estate, non rinunceranno al soggiorno d’agosto. L’Italia si conferma la destinazione principale (84,2%). Il mare vince su altre mete (72,4%) con una crescita dell’interesse verso l’outdoor e il turismo nella natura. Scelte ...