Reggia Caserta, apertura serale con le Notti delle Meraviglie (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quinto appuntamento, venerdì 5 agosto alla Reggia di Caserta, con "Le Notti della Meraviglia", l'apertura straordinaria serale degli Appartamenti Reali e delle mostre "Frammenti di Paradiso-Giardini nel tempo" e "Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino". Sarà possibile immergersi nell'incanto delle atmosfere notturne nel Palazzo Reale (si entra dalle 19.30 alle 23.30 con ultimo ingresso alle 22.15). Dopo aver attraversato la magnificenza dello Scalone Reale, il pubblico potrà visitare la prima delle due mostre, "Frammenti di Paradiso-Giardini nel tempo", l'esposizione organizzata dalla Reggia con Opera Laboratori che raccoglie negli Appartamenti della Regina oltre 150 ...

