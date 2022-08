Reazione a Catena | Pinza e Fichi brutali | come hanno demolito le ex campionesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) A, il game show di Rai 1, è già giunta al termine la partecipazione delle "Fuori Città". La loro esperienza è durata solo due puntate, dopo che le tre signore di Luccamandato a casa i precedenti campioni in carica. Titolo "scippato" e perso a stretto giro di posta. Una partecipazione finita in poco tempo: le tre donne vengono sconfitte dai nuovi arrivati. Cheletteralmente "fatto le scarpe",si dice in gergo" all'oramai ex. Così, a, idiventano campioni, ma non vincono. Arnaldo, Silvia e Ivan sono di fatto i nuovi personaggi da battere del programma di Rai 1. Sono arrivati all'ultima parte del gioco altalenando momenti positivi a ...