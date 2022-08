Rally, Finlandia day-1: Neuville parte forte con Hyundai (Di giovedì 4 agosto 2022) Con una brevissima speciale di 3km e 48 metri è iniziato ufficialmente il Rally di Finlandia, ottavo appuntamento della stagione 2022. Thierry Neuville è stato il migliore nella ‘Harju 1’, prima fatica di un week-end che si annuncia molto interessante tra i boschi ed i saliti di Jyväskylä. Il belga di Hyundai ha completato il primo impegno della giornata in 2.41.7 con 1 secondo e 2 decimi di scatto sul teammate estone Ott Tanak. Terzo posto per giapponese Takamoto Katsuta nonostante qualche problema tecnico. Il portacolori di Toyota ha infatti lamentato dopo la speciale un problema alla parte ibrida, un danno che potrebbe condizionale il proseguo della gara finnica. Quarto posto per l’idolo locale Kalle Rovanpera (Toyota), assoluto padrone della graduatoria generale che è pronto per un nuovo allungo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Con una brevissima speciale di 3km e 48 metri è iniziato ufficialmente ildi, ottavo appuntamento della stagione 2022. Thierryè stato il migliore nella ‘Harju 1’, prima fatica di un week-end che si annuncia molto interessante tra i boschi ed i saliti di Jyväskylä. Il belga diha completato il primo impegno della giornata in 2.41.7 con 1 secondo e 2 decimi di scatto sul teammate estone Ott Tanak. Terzo posto per giapponese Takamoto Katsuta nonostante qualche problema tecnico. Il portacolori di Toyota ha infatti lamentato dopo la speciale un problema allaibrida, un danno che potrebbe condizionale il proseguo della gara finnica. Quarto posto per l’idolo locale Kalle Rovanpera (Toyota), assoluto padrone della graduatoria generale che è pronto per un nuovo allungo in ...

