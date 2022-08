Raggi tira fuori gli artigli | resa dei conti nel M5S “Basta con il Pd”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 agosto 2022) Virginia, consigliera comunale di Roma ed esponente del Movimento 5 Stelle, usa toni durissimi in un post su Facebook sulla gestione del partito grillino degli ultimi anni, levandosi parecchi sassolini dalla scarpa in vista delle elezioni del 25 settembre, un appuntamento in cui non ci sarà più l'alleanza con il Partito Democratico di Enrico Letta: “Si parte da una proposta, la si presenta e chi la condivide si mette a lavorare per realizzarla. Per me la politica significa questo. Sono anni che il M5S è ingannato dalle ‘sirene della politica' e dimentica chi ha il vero potere: i cittadini che votano. In vista della campagna elettorale si faccia una riflessione in tal senso. Si propongano i temi. Sono lieta di vedere che finalmente Conte e i big del MoVimento 5 Stelle hanno capito che non c'è speranza con il Pd. Li abbiamo rianimati con il ‘Conte 2' e non siamo ...