Questo video non dimostra che la Bbc manipola le mappe del meteo per evidenziare gli effetti del cambiamento climatico? (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 23 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 18 secondi che monta insieme due diversi spezzoni di previsioni meteo del Regno Unito mandate in onda dall'emittente britannica Bbc. La prima risale all'anno 2013, rileva temperature comprese tra i 18 e i 37 gradi ed è colorata sui toni del giallo e dell'arancione. La seconda è invece stata trasmessa nel 2022, rileva temperature tra i 16 e i 32 gradi ed è colorata sui toni del rosso e dell'arancione. Il video è accompagnato da un testo, scritto dall'autore del post, in cui si legge: «video di due previsioni meteo della BBC a 19 anni di distanza. 2003 con temperature di 37 gradi la mappa è giallo/arancione. 2022 quasi tutta la mappa è in rosso nonostante le temperature non superino i 32 gradi. Vi prendono per il culo semplicemente cambiando ...

