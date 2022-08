"Questo non è accettabile": durissimo sfogo della Meloni, chi ha messo nel mirino (Di giovedì 4 agosto 2022) Giorgia Meloni va dritta al punto e di fatto manda un messaggio chiaro alla sinistra che sta facendo di tutto per colpire Fratelli d'Italia in vista del voto del prossimo 25 settembre. Il centrosinistra teme le urne e i sondaggi danno in vantaggio il centrodestra e segnalano la crescita del partito della Meloni. Così alla Versiliana la leader di FdI si è sfogata: "Agli avversari dico: scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre. Ci dipingono come mostri, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne, ma dire che siamo dei mostri allora vuol dire dirlo al 25% degli italiani e Questo non è accettabile", ha spiegato la Meloni intervistata da Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2. Poi ha aggiunto: "Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Giorgiava dritta al punto e di fatto manda un messaggio chiaro alla sinistra che sta facendo di tutto per colpire Fratelli d'Italia in vista del voto del prossimo 25 settembre. Il centrosinistra teme le urne e i sondaggi danno in vantaggio il centrodestra e segnalano la crescita del partito. Così alla Versiliana la leader di FdI si è sfogata: "Agli avversari dico: scendete sul terreno del confronto e dimostrate che le vostre idee sono migliori delle nostre. Ci dipingono come mostri, ma siamo un partito stimato al 25% dei sondaggi, poi vedremo alle urne, ma dire che siamo dei mostri allora vuol dire dirlo al 25% degli italiani enon è", ha spiegato laintervistata da Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2. Poi ha aggiunto: "Le ...

