Quanto costa "il sacco della spazzatura" di Balenciaga (sul serio!) (Di giovedì 4 agosto 2022) Pochi mesi fa, durante la Fashion Week di Parigi, dove venivano presentate le collezioni moda per l'autunno-inverno 2022-2023, Balenciaga ha portato in scena una borsa che è destinata a far parlare di sé. La casa si moda aveva mostrato l'accessorio nel corso di una sfilata storica, dedicata ai profughi ucraini in fuga dalla guerra, andata in scena a marzo 2022 nella capitale francese: modelle e modelli che camminavano sotto a una tormenta di neve e, alcuni di loro, tenevano stretto in mano un sacco nero praticamente identico a quello dell'immondizia. Il nome della borsa è Trash pouch, letteralmente proprio pochette della spazzatura, anche se non ha certo le dimensioni di una pochette, né tantomeno il prezzo di un sacco per la raccolta differenziata. Sebbene non sia ancora in ...

