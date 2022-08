Quando avremo il nuovo governo dopo le elezioni? Risponde Celotto (Di giovedì 4 agosto 2022) dopo il 25 settembre, Quando avremo il nuovo governo? La Costituzione non dice nulla sul punto, ma basta ricordare quello che è accaduto nelle precedenti 18 legislature per capire che il nuovo governo non arriverà prima di fine ottobre e forse addirittura a Natale. Perché? Perché dopo il voto occorre insediare le nuove camere, eleggere i presidenti di assemblea, formare i gruppi parlamentari. Solo allora il Capo dello Stato avvia le consultazioni per dare l’incarico di formare il nuovo governo. E servono settimane, se non mesi. Guardiamo indietro. 1948: V de Gasperi 1 mese 1953: Pella 2 mesi 1958: II Fanfani 40 giorni 1963: I Leone 50 giorni 1968: II Leone 1 mese 1972: II Andreotti 50 giorni 1976: III Andreotti 40 ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 agosto 2022)il 25 settembre,il? La Costituzione non dice nulla sul punto, ma basta ricordare quello che è accaduto nelle precedenti 18 legislature per capire che ilnon arriverà prima di fine ottobre e forse addirittura a Natale. Perché? Perchéil voto occorre insediare le nuove camere, eleggere i presidenti di assemblea, formare i gruppi parlamentari. Solo allora il Capo dello Stato avvia le consultazioni per dare l’incarico di formare il. E servono settimane, se non mesi. Guardiamo indietro. 1948: V de Gasperi 1 mese 1953: Pella 2 mesi 1958: II Fanfani 40 giorni 1963: I Leone 50 giorni 1968: II Leone 1 mese 1972: II Andreotti 50 giorni 1976: III Andreotti 40 ...

