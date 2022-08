Puglia, sindaco di Roccaforzata arrestato: l’accusa è di tentata concussione (Di giovedì 4 agosto 2022) Puglia, il sindaco di Roccaforzata è stato arrestato con l’accusa di tentata concussione ed è stato posto ai domiciliari. Le forze dell’ordine hanno fermato anche un pregiudicato di 59 anni e stanno indagando su altre cinque persone. Puglia, sindaco di Roccaforzata arrestato Il sindaco di Roccaforzata, Roberto Iacca, è stato arrestato con l’accusa di tentata concussione per appalti pilotati e assunzione. La Squadra mobile della questura di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare contro Iacca nella mattinata di giovedì 4 agosto. Il sindaco di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022), ildiè statocondied è stato posto ai domiciliari. Le forze dell’ordine hanno fermato anche un pregiudicato di 59 anni e stanno indagando su altre cinque persone.diIldi, Roberto Iacca, è statocondiper appalti pilotati e assunzione. La Squadra mobile della questura di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare contro Iacca nella mattinata di giovedì 4 agosto. Ildi ...

