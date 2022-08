Puglia, il sindaco di Roccaforzata arrestato per tentata concussione (Di giovedì 4 agosto 2022) arrestato per appalti pilotati e assunzioni. La Squadra mobile della questura di Taranto ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Roccaforzata (Taranto), Roberto Iacca, eletto a maggio 2019 con una lista civica. Il primo cittadino è ora ai domiciliari e la stessa misura restrittiva ha colpito anche un uomo di 59 anni con precedenti di polizia. I due indagati sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Sono inoltre indagate altre 5 persone. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di tentata concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, incendio, indebita percezione del reddito di cittadinanza. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 agosto 2022)per appalti pilotati e assunzioni. La Squadra mobile della questura di Taranto ha eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti deldi(Taranto), Roberto Iacca, eletto a maggio 2019 con una lista civica. Il primo cittadino è ora ai domiciliari e la stessa misura restrittiva ha colpito anche un uomo di 59 anni con precedenti di polizia. I due indagati sono stati arrestati e posti ai domiciliari. Sono inoltre indagate altre 5 persone. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di, induzione indebita a dare o promettere utilità, incendio, indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Beverari_M : RT @SkyTG24: Puglia, il sindaco di Roccaforzata arrestato per tentata concussione - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Appalti irregolari, ai domiciliari il sindaco di #Roccaforzata - SkyTG24 : Puglia, il sindaco di Roccaforzata arrestato per tentata concussione - IlMattinoFoggia : Appalti pilotati e assunzioni: arrestato sindaco di centrosinistra di #Roccaforzata , in provincia di #Taranto , i… - Borderline_24 : Tentata concussione, arrestato sindaco nel #Tarantino -