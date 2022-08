Psr Campania | prevenzione danni alle foreste | finanziati altri 16 progetti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 agosto 2022) Con decreto dirigenziale del 21 luglio scorso la Regioneha disposto il secondo scorrimento della graduatoria unica definitiva del bando della tipologia d’intervento 8.3.1 “Sostegno alladeiarrecatida incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Psr. Grazieeconomie realizzate nell’ambito delle gare espletate dai beneficiari pubblici a valere sulle tipologie 8.3.1 e 8.4.1 “Sostegno al ripristino delledanneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e dei residui non utilizzati per queste due tipologie, è stato possibile disporre un secondo scorrimento della graduatoria della 8.3.1 dalla posizione 82 fino alla posizione n. 97 (inclusa). Sono stati pertanto ammessi a finanziamento, per un ...