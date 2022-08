"Pronti alla guerra". E la Cina lancia missili verso Taiwan (Di giovedì 4 agosto 2022) Alcune delle aree nelle quali si stanno svolgendo le esercitazioni cinesi sconfinano nelle acque territoriali interne rivendicate da Taiwan, e pure nella zona economica esclusiva del Giappone Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) Alcune delle aree nelle quali si stanno svolgendo le esercitazioni cinesi sconfinano nelle acque territoriali interne rivendicate da, e pure nella zona economica esclusiva del Giappone

juventusfc : Pronti alla sfida? ???? ?? - meb : La delusione per la fine del governo #Draghi è forte ma non molliamo. Contro gli irresponsabili di destra, pronti a… - OfficialASRoma : ?? Pronti alla partenza #ASRoma - LuigiMascheroni : RT @PButtafuoco: Il lupo e la luna è un perfetto continuum teatrale per avventurosi pronti a tutto. Così nella trasposizione di Valentino P… - MFajriyansyah : RT @juventusfc: Pronti alla sfida? ???? ?? -