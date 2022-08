“Promuovi la tua musica”: arriva a Villa Ada musica no stop (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “Promuovi la tua musica”, il tour contest attivo da cinque anni con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla musica indipendente emergente, approda a Villa Ada. Sabato 6 agosto, a partire dalle 11 del mattino e fino a sera, si alterneranno sul palco del Villa Ada Festival 2022 nuove promesse del panorama musicale italiano. La giuria sarà presieduta da Massimo Calabrese e composta da Marco Lecci, Massimo Di Muro, Maddalena Maglione e Gianluca Croce. L’evento sarà presentato dall’attore romano Andrea Standardi. Sul palco anche la cantautrice e ideatrice del contest, Fanya Di Croce (foto), che presenterà il suo nuovo singolo “Diversi da ieri”, brano scritto dalla stessa artista. L’evento è organizzato in collaborazione con Siae ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA – “la tua”, il tour contest attivo da cinque anni con l’obiettivo di accendere i riflettori sullaindipendente emergente, approda aAda. Sabato 6 agosto, a partire dalle 11 del mattino e fino a sera, si alterneranno sul palco delAda Festival 2022 nuove promesse del panoramale italiano. La giuria sarà presieduta da Massimo Calabrese e composta da Marco Lecci, Massimo Di Muro, Maddalena Maglione e Gianluca Croce. L’evento sarà presentato dall’attore romano Andrea Standardi. Sul palco anche la cantautrice e ideatrice del contest, Fanya Di Croce (foto), che presenterà il suo nuovo singolo “Diversi da ieri”, brano scritto dalla stessa artista. L’evento è organizzato in collaborazione con Siae ...

