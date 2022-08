Primarie USA: Trump sempre più influente nel GOP (Di giovedì 4 agosto 2022) Le Primarie per le elezioni di midterm USA premiano i candidati sostenuti dall’ex presidente Donald Trump. Questi ultimi hanno infatti ottenuto vittorie alle Primarie del Senato, del governatore, della Camera, del procuratore generale e del Segretario di Stato in vari Stati. Questi risultati mostrano che Trump ha ancora molta influenza nel partito repubblicano. Mostrano anche Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 agosto 2022) Leper le elezioni di midterm USA premiano i candidati sostenuti dall’ex presidente Donald. Questi ultimi hanno infatti ottenuto vittorie alledel Senato, del governatore, della Camera, del procuratore generale e del Segretario di Stato in vari Stati. Questi risultati mostrano cheha ancora molta influenza nel partito repubblicano. Mostrano anche

