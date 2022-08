Prenotazioni per gli assistiti senza medico, aumentano le farmacie aderenti: sono 229 (Di giovedì 4 agosto 2022) Salute Cresce il numero le farmacie che hanno aderito al progetto «Cad diffusa», che consente agli assistiti senza medico di assistenza primaria assegnato di poter prenotare un appuntamento per visite non urgenti, ricette e certificati in farmacia. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 agosto 2022) Salute Cresce il numero leche hanno aderito al progetto «Cad diffusa», che consente aglidi assistenza primaria assegnato di poter prenotare un appuntamento per visite non urgenti, ricette e certificati in farmacia.

maclarenspubsa : Dai sfogo alla tua voglia di Rock! ?????? Non perderti la serata rock dal vivo ?? HIGHWAY TO HEAVEN Ti aspettiamo vene… - FVGlive : ?? 9 Agosto Vuoi conoscere Lignano Pineta? Quale modo migliore se non prenotando un tour guidato attraverso le form… - Pugliarte : 05/08 ore 19.00 'Walking & Tasting Tour Visita alla Bari Medievale con assaggio di sgagliozze o focaccia Punto d'in… - postitravelblog : RT @FVGlive: ?? 9 Agosto ??Marano Lagunare Un ?? tour nel borgo marinaro, tra calli e piazzette del centro storico. Per concludere, aperitivo… - QuinziUgo : RT @montemi1: ?? Pranzo di #Ferragosto Stare insieme, combattere caldo e solitudine, socializzare. Un pranzo per 1500 persone in varie zone… -