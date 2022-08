Prenotazioni e ricette per pazienti senza medico | già 229 farmacie hanno aderito al progetto

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 agosto 2022) Bergamo. ATS Bergamo e il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, congiuntamente ai Presidenti degli ambiti, da mesi stanno affrontando la delicata tematica della carenza di Medici di famiglia nel territorio. Per attenuare il più possibile i disagi recati ai cittadini, in particolar modo a quelli in condizione di fragilità, si è concordato di continuare nei territori carenti a ricercare medici per garantire una continuità assistenziale diurna (CAD) e contemporaneamente implementare ildi CAD diffusa con la disponibilità dei medici in servizio e delle. Nella giornata di giovedì 4 agosto è previsto un ulteriore incontro con le rappresentanze dei Sindaci per decidere, in virtù delle risorse disponibili, dove attivare le sedi di CAD ordinaria. Inoltre ATS ha raccolto l’invito di alcuni Sindaci, incontrando la cittadinanza durante ...