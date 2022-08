Premier: Azpilicueta non lascia il Chelsea, rinnova fino al 2024 (Di giovedì 4 agosto 2022) Il mercato estivo del Chelsea, club tra i più attivi in Premier League sotto la guida della nuova proprietà, trova un punto fermo col rinnovo, biennale, del contratto del capitano, lo spagnolo Cesar ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Il mercato estivo del, club tra i più attivi inLeague sotto la guida della nuova proprietà, trova un punto fermo col rinnovo, biennale, del contratto del capitano, lo spagnolo Cesar ...

ansacalciosport : Premier: Azpilicueta non lascia il Chelsea, rinnova fino al 2024. Il capitano sembrava vicino all'addio dopo 10 ann… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Premier: Azpilicueta non lascia il Chelsea, rinnova fino al 2024 Il capitano sembrava vicino all'addio dopo 10 anni e 9 trofei - glooit : Premier: Azpilicueta non lascia il Chelsea, rinnova fino al 2024 leggi su Gloo -