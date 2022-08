Pozzuoli – corso gratuito IeFP “OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA” per giovani dai 14 ai 18 anni (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ente di Formazione accreditato Meta s.c.a.r.l. realizzerà GRATUITAMENTE al raggiungimento del numero dei partecipanti il percorso formativo “OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA” – Sistema nazionale di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Requisiti partecipazione: il corso di formazione, finanziato dalla Regione Campania, è rivolto a 20 giovani in possesso dei requisiti di seguito elencati: – Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ente di Formazione accreditato Meta s.c.a.r.l. realizzerà GRATUITAMENTE al raggiungimento del numero dei partecipanti il performativo “AIDI” – Sistema nazionale di(Istruzione e Formazione Professionale). Requisiti partecipazione: ildi formazione, finanziato dalla Regione Campania, è rivolto a 20in possesso dei requisiti di seguito elencati: – Il Blog di Giò.

