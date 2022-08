Postepay Cashback | si può ottenere il bonus fino a settembre

(Di giovedì 4 agosto 2022) Grande successo dell’iniziativa di Poste italiane, prorogatoalla fine di, occasione da non perdere Con la fine dell’esperienza deldi Stato, nata per favorire la diffusione degli strumenti elettronci di pagamento, i consumatori hanno perso certamente una buona occasione di risparmio per gli acquisti, ma hanno mantenuto una familiarità con L'articolo proviene da Consumatore.com.

ilsussidiario : Cashback postepay/ Come ottenere 10 euro al giorno sui propri acquisti - TrendOnline : Hai una #Postepay? Hai ancora tempo per partecipare al #cashback di #PosteItaliane: fino a 10€ di rimborso al giorn… -

InvestireOggi.it

Il, che era in scadenza il 30 giugno del 2022, ha ottenuto una proroga. Adesso sarà possibile usufruire del servizio per tutta l'estate, fino al 30 settembre 2022 . Grazie a questa ...Il, in scadenza il 30 giugno 2022, ha ottenuto l'ennesima proroga . Sarà, infatti, possibile approfittarne per tutta l'estate. Fino al 30 settembre , i possessori di carta... Come ottenere fino a 10 euro al giorno di cashback con Postepay Grande successo dell'iniziativa di Poste italiane, prorogato fino alla fine di settembre Postepay Cashback, occasione da non perdere ...Cashback, arriva la conferma tanto attesa: gli italiani fanno festa. Un'ottima notizia che permetterà di ottenere dei rimborsi consistenti ...