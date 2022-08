Polizia recupera collezione di orologi dal valore di 50.000 euro

(Di giovedì 4 agosto 2022) Giovedì 7 luglio, gli uomini della Squadra Giudiziaria del Commissariato didi Muggia, hannoto della refurtiva delstimato di circa 50.000, si è trattato di unaditrafugati due anni fa a seguito di un furto avvenuto in una villa ai danni di un collezionista muggesano. Gli indizi raccolti durante l’attività di indagine avevano indirizzato gli investigatori del Commissariato di Muggia verso la vicina Repubblica Slovena, giungendo già a suo tempo are e restituire al proprietario uno deglitrafugati e all’individuazione dell’autore del furto. Tuttavia, le indagini finalizzate al recupero del resto del maltolto e all’individuazione di altri eventuali criminali che avessero partecipato ...

FGuardiella : Polizia recupera orologi rubati del valore di 50mila euro - Ansa_Fvg : Polizia recupera orologi rubati del valore di 50mila euro. Oggetti collezione trafugati in villa nel triestino due… - RedazioneLaNews : #Milano La polizia locale recupera un labrador abbandonato, già 23 casi nel 2022 - RosannaMarani : LA POLIZIA LOCALE RECUPERA UN CANE ABBANDONATO - QuindiciNews : La Polizia locale di Cinisello recupera un #Cane abbandonato Un labrador di colore bianco è stato recuperato dalla… -

Agenzia ANSA

L'uomo di Terzigno, con precedenti di, è stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e favoreggiamento personale.... che accompagnava in aereo l'indagato, al quale ladi Frontiera di Fiumicino notificava la ... Lunedì 1 agosto siil concerto con la VascoTerapia Tribute Massimiliano Cremona trionfa in ... Polizia recupera orologi rubati del valore di 50mila euro È stato restituito al proprietario a cui era stato rubato a dicembre 2021. È uno scooter Honda Sh recuperato dalla Polizia Municipale al termine di un intervento che ha visto anche un inseguimento ...Giovedì 7 luglio, gli uomini della Squadra Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Muggia, hanno recuperato della refurtiva del valore stimato di circa 50.000 euro, si è trattato di una collezione ...