Polemica Coppa d’Africa, Alvino difende De Laurentiis: “Solo con lui lo fanno” (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole di Aurelio De Laurentiis riguardanti i calciatori africani che partecipano alla Coppa d’Africa ha scatenato una vera e propria Polemica. Diversi calciatori (Koulibaly su tutti) e uomini del mondo del calcio hanno criticato o appoggiato l’idea del presidente del Napoli. Delle dichiarazioni che sicuramente non sono passate inosservate e hanno alzato un bel polverone sul patron azzurro. Aurelio De Laurentiis (FOTO – Getty Images) Tra coloro che hanno preso le difese di De Laurentiis c’è stato anche Carlo Alvino, noto giornalista napoletano. Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha espresso il suo pensiero, difendendo appunto le parole del presidente del Napoli. “Ha ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Le parole di Aurelio Deriguardanti i calciatori africani che partecipano allaha scatenato una vera e propria. Diversi calciatori (Koulibaly su tutti) e uomini del mondo del calcio hanno criticato o appoggiato l’idea del presidente del Napoli. Delle dichiarazioni che sicuramente non sono passate inosservate e hanno alzato un bel polverone sul patron azzurro. Aurelio De(FOTO – Getty Images) Tra coloro che hanno preso le difese di Dec’è stato anche Carlo, noto giornalista napoletano. Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli,ha espresso il suo pensiero,ndo appunto le parole del presidente del Napoli. “Ha ...

Frankie1174 : @PolliceAzzurro Polemica sterile, mal posta e tipica di chi mira al dito invece della luna: i calendari sono ingolf… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: La solita polemica inutile - andrea_bruschi : RT @gaetpoli12: @capuanogio Come fare polemica sul nulla per vendere due copie ... Uno dice una cosa e l'altro un'altra ASL (e non è un err… - diegocatalano77 : La polemica di @Gazzetta_it e nello specifico di Garlando sulle parole di ADL sulla Coppa d'Africa è la quintessenz… - ContropiedeA : Polemica strumentale contro Adl che ha espresso ora quel che tutti pensavano a novembre -