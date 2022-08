Pnrr, Fondo assunzioni da 30 milioni: 896 le domande dai Piccoli Comuni (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono 896 le istanze pervenute da parte dei Comuni con meno di 5 mila abitanti per accedere al Fondo da 30 milioni di euro annui istituito dal decreto legge 152/2021 per contribuire alla copertura delle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del Pnrr. A gennaio, per dare tempestiva attuazione alla norma, il Dipartimento della Funzione pubblica ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento – alla presenza dei rappresentanti del ministero dell’Economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del ministero dell’Interno, aperto nelle ultime riunioni anche ad Anci e a Formez PA – che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e impostato l’iter per l’erogazione delle risorse. Per la rilevazione dei fabbisogni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono 896 le istanze pervenute da parte deicon meno di 5 mila abitanti per accedere alda 30di euro annui istituito dal decreto legge 152/2021 per contribuire alla copertura delledi personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del. A gennaio, per dare tempestiva attuazione alla norma, il Dipartimento della Funzione pubblica ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento – alla presenza dei rappresentanti del ministero dell’Economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del ministero dell’Interno, aperto nelle ultime riunioni anche ad Anci e a Formez PA – che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e impostato l’iter per l’erogazione delle risorse. Per la rilevazione dei fabbisogni ...

