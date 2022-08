Pluripregiudicato vìola la sorveglianza speciale - Cronaca - lanazione.it

Nazione_Arezzo : Pluripregiudicato vìola la sorveglianza speciale -

polizia La Polizia di Stato ha arrestato, nel pomeriggio di ieri, unfiorentino responsabile di aver violato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Firenze. Sarà stato senz'altro il grande caldo che avvolge in ...BOLOGNA - I Carabinieri di Bologna hanno arrestato un 33enne tunisino, senza fissa dimora, disoccupato,, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bologna. Il provvedimento è stato emesso a seguito della 'reiterata condotta dello straniero, in ...