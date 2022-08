Pioggia di missili balistici cinesi contro Taiwan (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina ha lanciato 11 missili balistici Dongfeng (DF) nelle acque intorno a Taiwan, nell’ambito delle esercitazioni militari iniziate oggi in risposta alla visita sull’isola della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. A confermarlo è stato il ministero della Difesa di Taiwan, citato dall’agenzia ufficiale Central News Agency, precisando che i lanci sono avvenuti in diversi momenti. Sono 11 i missili balistici Dongfeng che la Cina ha lanciato questa mattina contro l’isola di Taiwan L’esercito di Taipei “ha colto immediatamente le dinamiche di lancio, attivato i relativi sistemi di Difesa e rafforzato la prontezza al combattimento”, ha riferito lo stesso ministero della Difesa di Taiwan. Cinque degli undici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina ha lanciato 11Dongfeng (DF) nelle acque intorno a, nell’ambito delle esercitazioni militari iniziate oggi in risposta alla visita sull’isola della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. A confermarlo è stato il ministero della Difesa di, citato dall’agenzia ufficiale Central News Agency, precisando che i lanci sono avvenuti in diversi momenti. Sono 11 iDongfeng che la Cina ha lanciato questa mattinal’isola diL’esercito di Taipei “ha colto immediatamente le dinamiche di lancio, attivato i relativi sistemi di Difesa e rafforzato la prontezza al combattimento”, ha riferito lo stesso ministero della Difesa di. Cinque degli undici ...

