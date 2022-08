Picchiata perché chiedeva stipendio, indagini per lesioni e minacce. 'Per Beauty boom di offerte di lavoro' (Di giovedì 4 agosto 2022) Aveva chiesto di essere pagata , ma il suo datore di lavoro in tutta risposta l'ha aggredita picchiandola a calci e pugni . Il tutto in diretta social, perché la vittima, una 25enne di origini ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Aveva chiesto di essere pagata , ma il suo datore diin tutta risposta l'ha aggredita picchiandola a calci e pugni . Il tutto in diretta social,la vittima, una 25enne di origini ...

