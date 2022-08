Picchiata perché chiedeva stipendio | indagini per lesioni e minacce «Per Beauty boom di offerte di lavoro»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 4 agosto 2022) Aveva chiesto di essere pagata, ma il suo datore diin tutta risposta l’ha aggredita picchiandola a calci e pugni. Il tutto in diretta social,la vittima, una 25enne di origini nigeriane, ha ripreso e trasmesso tutto, proprio per tutelarsi. Ora la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un’inchiesta sulla vicenda di. A picchiarla il suo datore di, il titolare di un lido-ristorante di Soverato in provincia di Catanzaro: botte a calci e pugni, solo in seguito alla sua richiesta di ricevere la paga. «Dove sono i miei soldi?», gli ha detto, scatenando la sua reazione. Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello,di 53 anni, titolare del Mare Nostrum incensurato, figlio di un carabiniere in pensione. La giovane si è presentata ieri nella sede della Compagnia di ...