Perde il controllo del suv ed entra dentro il Bagno dei vip: "Strage sfiorata" | VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Attimi di panico a Forte dei Marmi quando, nel pomeriggio, un suv fuori controllo è entrato dentro il Bagno Piero, nota struttura della zona, amata da vip e da facoltosi industriali. L'auto, una Range Rover con targa straniera, ha distrutto parte della struttura e ha terrorizzato i presenti. L'incidente è stato documentato da un VIDEO che ha fatto presto il giro del web. "Un boato, un botto tremendo, una velocità impressionante, poteva davvero essere una Strage", questi i commenti dei presenti, che hanno assistito allo schianto del suv e che adesso si rendono conto di aver rischiato grosso. Per fortuna, però, l'auto ha distrutto solo alcune cabine e tende, per poi finire la sua corsa sulla spiaggia. Non ci sarebbe nessun ferito, a parte la donna che era alla guida. Donna 71enne ...

