Perché valuto con cautela l'analisi sul Mezzogiorno firmata Svimez (Di giovedì 4 agosto 2022) Le anticipazioni estive del rapporto della Svimez sull'economia del Mezzogiorno offrono anche quest'anno alcune previsioni sull'andamento del Pil e dell'occupazione che, per quanto utili come punti di riferimento per successive analisi ben più approfondite, dovrebbero tuttavia, a nostro avviso, essere valutate con grande cautela interpretativa per alcune precise ragioni. In primo luogo, Perché non è ben esplicitato il modello econometrico e le sue variabili strutturali che portano gli estensori delle anticipazioni a prevedere determinati andamenti del Pil nelle singole regioni. E poi, come è possibile definire già da ora quale sarà nel 2022 il prodotto interno lordo del Paese, del Mezzogiorno e delle varie regioni se lo stesso Istat non si avventura in previsioni per il terzo e il quarto trimestre ...

