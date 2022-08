Perché Lee Ryan dei Blue è stato arrestato (Di giovedì 4 agosto 2022) . I motivi sono da ricongiungersi a “comportamenti intimidatori”, che l’artista ha manifestato a bordo di un volo diretto da Glasgow a Londra. Il cantante è stato fermato in aeroporto, appena atterrato. Lì è stato trattenuto dalle forse dell’ordine per diverse ore. Poi è stato rilasciato. Stando alle prime ricostruzioni, Lee Ryan dei Blue è stato arrestato per aver reagito al rifiuto del personale di volo di servirgli alcolici. L’accusa nei confronti del cantante inglese è quella di “reato di ordine pubblico”. Una prima ricostruzione dei fatti è disponibile sui media inglese che hanno riportato l’accaduto. Stando a quanto si apprende, Lee Ryan ha perso il controllo a bordo di un volo che da Glasgow lo stava portando a Londra. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) . I motivi sono da ricongiungersi a “comportamenti intimidatori”, che l’artista ha manifea bordo di un volo diretto da Glasgow a Londra. Il cantante èfermato in aeroporto, appena atterrato. Lì ètrattenuto dalle forse dell’ordine per diverse ore. Poi èrilasciato. Stando alle prime ricostruzioni, Leedeiarreper aver reagito al rifiuto del personale di volo di servirgli alcolici. L’accusa nei confronti del cantante inglese è quella di “reato di ordine pubblico”. Una prima ricostruzione dei fatti è disponibile sui media inglese che hanno riportato l’accaduto. Stando a quanto si apprende, Leeha perso il controllo a bordo di un volo che da Glasgow lo stava portando a Londra. ...

