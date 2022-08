Perché Jane Fonda e altre star sono pentite degli interventi di chirurgia estetica (Di giovedì 4 agosto 2022) Jane Fonda, 84 anni, ha parlato con Vogue del suo rimpianto per essersi sottoposta a un lifting di chirurgia estetica quando era più giovane, spcificando che “non lo farebbe” se avesse di nuovo a disposizione il suo tempo. Jane Fonda, comunque, non è l’unica stella di Hollywood che, col tempo, si è pentita degli interventi di chirurgia estetica: personalità come Linda Evangelista, Victoria Beckham e Mickey Rourke hanno parlato dello stesso problema. Vediamo chi sono le star che, come Fonda, hanno rimpianto questa scelta. L'articolo proviene da Roba da Donne - News. Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 4 agosto 2022), 84 anni, ha parlato con Vogue del suo rimpianto per essersi sottoposta a un lifting diquando era più giovane, spcificando che “non lo farebbe” se avesse di nuovo a disposizione il suo tempo., comunque, non è l’unica stella di Hollywood che, col tempo, si è pentitadi: personalità come Linda Evangelista, Victoria Beckham e Mickey Rourke hanno parlato dello stesso problema. Vediamo chileche, come, hanno rimpianto questa scelta. L'articolo proviene da Roba da Donne - News.

