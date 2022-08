Perché facciamo politica con il meme (che non è una notizia) di Giorgia Meloni al liceo Cannizzaro? (Di giovedì 4 agosto 2022) Sta tornando a circolare in questi giorni, soprattutto dopo la condivisione su Facebook del meme da parte del giornalista Andrea Scanzi, una vecchia battuta su Giorgia Meloni. Il testo è questo (e sicuramente le persone più attente sui social network l’avranno notato): «Giorgia Meloni visita il liceo Cannizzaro a Roma e dice agli studenti: “Studiate e informatevi”. Risposta di uno studente: “Se ci informiamo torni al 2%”. Bene così». Esiste anche una versione di questo meme senza la geolocalizzazione del liceo Cannizzaro a Roma e senza il commento finale “bene così”, ed è stata proprio questa la versione pubblicata da Scanzi. LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni non ha inserito la scheda ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 agosto 2022) Sta tornando a circolare in questi giorni, soprattutto dopo la condivisione su Facebook delda parte del giornalista Andrea Scanzi, una vecchia battuta su. Il testo è questo (e sicuramente le persone più attente sui social network l’avranno notato): «visita ila Roma e dice agli studenti: “Studiate e informatevi”. Risposta di uno studente: “Se ci informiamo torni al 2%”. Bene così». Esiste anche una versione di questosenza la geolocalizzazione dela Roma e senza il commento finale “bene così”, ed è stata proprio questa la versione pubblicata da Scanzi. LEGGI ANCHE >non ha inserito la scheda ...

