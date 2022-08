Perché Ellen Pompeo apparirà solo in pochi episodi di Grey’s Anatomy 19 (Di giovedì 4 agosto 2022) Spesso Ellen Pompeo aveva espresso la sua volontà di lasciare il personaggio di Meredith Grey, nella fortunata serie Grey’s Anatomy. Il momento pare essere arrivato, e dalla 19esima stagione del medical drama la presenza dell’attrice verrò drasticamente ridotta. Ellen Pompeo, infatti, presenzierà in sole otto puntate delle circa 20 previste. Il Perché è semplice, la dottoressa Grey ha scelto di prendere parte a una nuova serie. Oltre agli episodi già concordati, l’attrice, continuerà comunque a fare da voce narrante e a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo. Secondo quanto riportato da Variety, Pompeo farà parte del cast di un nuovo progetto, la miniserie Orphan, in cui sarà la protagonista. Manco a dirlo sono tantissimi i fan che ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 4 agosto 2022) Spessoaveva espresso la sua volontà di lasciare il personaggio di Meredith Grey, nella fortunata serie. Il momento pare essere arrivato, e dalla 19esima stagione del medical drama la presenza dell’attrice verrò drasticamente ridotta., infatti, presenzierà in sole otto puntate delle circa 20 previste. Ilè semplice, la dottoressa Grey ha scelto di prendere parte a una nuova serie. Oltre agligià concordati, l’attrice, continuerà comunque a fare da voce narrante e a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo. Secondo quanto riportato da Variety,farà parte del cast di un nuovo progetto, la miniserie Orphan, in cui sarà la protagonista. Manco a dirlo sono tantissimi i fan che ...

Ameli_Alleby : E anche Ellen Pompeo lascia #GreysAnatomy . E la serie continuerà a vita... Ma perché? Ma la capa vi aiuta? - DeckerstarFeels : RT @_itsmeblu: Perchè trattate Ellen Pompeo come una vittima che si fa stra pagare non sa recitare non si impegna e non è più minimamente i… - _itsmeblu : Perchè trattate Ellen Pompeo come una vittima che si fa stra pagare non sa recitare non si impegna e non è più mini… - juliet_0908 : RT @gual89: Anche Ellen Pompeo ha ridotto le ore, non vedo perché devo lavorare io. - _disagiulia_ : Non ce la fa più manco Ellen Pompeo, ma perché io sì? -