Per la Gazzetta “le frasi di Adl sull’Africa sono un’offesa per i napoletani vittime di cori razzisti”

Ormai su De Laurentiis ci siamo arresi. Siamo ai livelli del Berlusconi odiato da mezza Italia. Persino peggio perché Silvione era almeno amato dall'altra metà che incideva meno mediaticamente, rimaneva spesso in silenzio, ma nelle urne si faceva sentire eccome. Le esternazioni sulla Coppa d'Africa – che noi abbiamo trovato del tutto normali, persino di buon senso, ovviamente pronunciate col suo stile – sono diventate un caso. Ricordiamo – per chi non lo sapesse – che la Coppa d'Africa non è come i Mondiali o gli Europei: si gioca mentre i campionati nazionali proseguono, quindi chi ha calciatori africani è ovviamente svantaggiato. Ma siamo nel campo della razionalità e quando si parla di De Laurentiis, è questione di epidermide non di razionalità. La Gazzetta ci monta quattro pagine, quattro. Intervista persino Roger Milla.

