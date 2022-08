Per il Pd si mette male, Fratoianni e Bonelli gelano Letta: «Per noi agenda-Draghi impraticabile» (Di giovedì 4 agosto 2022) «Abbiamo ribadito che consideriamo l’idea che un’alleanza che veda al centro l’agenda Draghi è per noi impraticabile e che le intese, stabilite con altre forze, non possono essere vincolanti». È un fine pomeriggio amaro quello regalato al segretario del Pd Enrico Letta dal leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e dal co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli. Ufficialmente non c’è né rottura né intesa, ma rinvio a 24-48 ore prima di nuovo incontro, questa volta definitivo. Ma se le parole hanno un senso, Letta o accontenta Calenda, paladino dell’agenda-Draghi, o i dioscuri rosso-verdi. Tertium non datur. Fratoianni: «Entro 48 decideremo» «Abbiamo registrato la forte volontà di Letta di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) «Abbiamo ribadito che consideriamo l’idea che un’alleanza che veda al centro l’è per noie che le intese, stabilite con altre forze, non possono essere vincolanti». È un fine pomeriggio amaro quello regalato al segretario del Pd Enricodal leader di Sinistra italiana Nicolae dal co-portavoce di Europa verde Angelo. Ufficialmente non c’è né rottura né intesa, ma rinvio a 24-48 ore prima di nuovo incontro, questa volta definitivo. Ma se le parole hanno un senso,o accontenta Calenda, paladino dell’, o i dioscuri rosso-verdi. Tertium non datur.: «Entro 48 decideremo» «Abbiamo registrato la forte volontà didi ...

borghi_claudio : Chi vuol far passare un emendamento va nella camera dove il decreto viene convertito in prima lettura, si mette d'a… - poliziadistato : Per chi si mette in viaggio questo fine settimana, segnaliamo traffico molto intenso a partire da venerdì #5agosto… - TizianaFerrario : LA presidente #Casellati,che vuole essere chiamata IL presidente, mette il voto segreto su emendamento di declinare… - red_zombie_69 : RT @di_reddito: La Russia bombarda le città ucraine. l'Ucraina mette i soldati nelle città per difenderli e #Amnestyinternational dice che… - Dreamony2 : RT @LVDA_Acid: Così si muove un paese sovrano per il benessere del proprio popolo. Un paese non sovrano come il nostro, e vincolato a una m… -