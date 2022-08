Pensioni | “Quattordicesima fino a 1 500 euro”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Importante novità in vista per lepossibile aumentoa 1500per lamensilità Lariguarda molti pensionati italiani soprattutto quelli a medio e basso reddito. In questi giorni si sta discutendo negli ambienti governativi e nei sindacati su come incrementare le disponiblità economiche dei pensionati, soprattutto in vista di un L'articolo proviene da Consumatore.com.

... calcolo aumenti 1 Agosto 2022 Per quanto riguarda le, l'ipotesi è quella di anticipare ... assieme ai sindacati, anche un intervento di decontribuzione per l'estensione della...... per alcuni, dovrebbero comunque aumentare ore la rivalutazione Fra le notizie dell'ultima ora, è quello che i sindacati avrebbero chiesto unareatroattiva per ledai 1500 ...Importante novità in vista per le pensioni possibile aumento fino a 1500 euro per la quattordicesima mensilità ...Quali sono le misure che rientreranno nel nuovo decreto Aiuti Bis Govero Draghi domani giovedì 4 Agosto 2022 tra bonus 200 euro esteso, decontribuzione, accise carburanti, caro bollette ...