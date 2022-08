Pelosi continua il viaggio in Asia, ma il presidente sudcoreano Yoon rifiuta di incontrala (Di giovedì 4 agosto 2022) Prosegue il tour in Asia della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi. Dopo la tappa a Singapore, Malesia e quella non ufficializzata di Taiwan, la dem è approdata in Corea del Sud, penultima tappa del viaggio in Oriente prima di volare verso... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) Prosegue il tour indella speaker della Camera Usa Nancy. Dopo la tappa a Singapore, Malesia e quella non ufficializzata di Taiwan, la dem è approdata in Corea del Sud, penultima tappa delin Oriente prima di volare verso...

