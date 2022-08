Pecoraro Scanio “Dal Pnrr 150 milioni per il Turismo sostenibile” (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Faccio appello ai comuni di Taranto, Agrigento, Sorrento, Assisi, Tivoli, Canistro (Aq) e ad altre decine di amministrazioni già operative nella Transizione EcoDigitak. Non si perda questa occasione “Lo dice Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e docente di Turismo sostenibile a Milano Bicocca, Roma TorVergata, Napoli Federico ll che aggiunge: “Entro il 31 agosto i comuni, anche piccoli, possono accedere al bando di 150 milioni di euro per acquisire o ristrutturare hotel o altri edifici ad uso turistico adeguandoli alla transizione Ecodigital. Ecco un'occasione di modernizzazione del nostro Paese”. Cassa Depositi e Prestiti, con le risorse del Pnrr, ha messo a disposizione dei Sindaci e dei privati 150 milioni di euro, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Faccio appello ai comuni di Taranto, Agrigento, Sorrento, Assisi, Tivoli, Canistro (Aq) e ad altre decine di amministrazioni già operative nella Transizione EcoDigitak. Non si perda questa occasione “Lo dice Alfonso, presidente della fondazione Univerde e docente dia Milano Bicocca, Roma TorVergata, Napoli Federico ll che aggiunge: “Entro il 31 agosto i comuni, anche piccoli, possono accedere al bando di 150di euro per acquisire o ristrutturare hotel o altri edifici ad uso turistico adeguandoli alla transizione Ecodigital. Ecco un'occasione di modernizzazione del nostro Paese”. Cassa Depositi e Prestiti, con le risorse del, ha messo a disposizione dei Sindaci e dei privati 150di euro, ...

