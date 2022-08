Pechino circonda Taiwan: “Centrati i bersagli, crisi creata dagli Usa”. 11 missili, colpita spiaggia affollata. Taipei attiva i sistemi di difesa (Di giovedì 4 agosto 2022) «La Cina lancia missili, pace in pericolo». 50 voli cancellati, app per rifugi antiaerei. Annullato incontro con Giappone. «Reazione a violazione di sovranità». Esercitazione militare senza precedenti in risposta alla visita di Nancy Pelosi: colpi di artiglieria e lanci di missili. Infiltrazione e guerra psicologica nella rappresaglia Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 4 agosto 2022) «La Cina lancia, pace in pericolo». 50 voli cancellati, app per rifugi antiaerei. Annullato incontro con Giappone. «Reazione a violazione di sovranità». Esercitazione militare senza precedenti in risposta alla visita di Nancy Pelosi: colpi di artiglieria e lanci di. Infiltrazione e guerra psicologica nella rappresaglia

zazoomblog : Pechino circonda Taiwan: “Colpiti i bersagli crisi creata dagli Usa”. Taipei: “La Cina lancia missili pace in peric… - NadiaMAI4 : RT @Miti_Vigliero: Nel frattempo la Cina fa 'esercitazioni' non virtuali Pechino circonda Taiwan: “Colpiti i bersagli, crisi creata dagli… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Pechino reagisce alla missione Usa a Taiwan: “Risposta a ogni violazione di sovranità”. La Cina circonda l’isola con operazio… - ti_secchi : RT @Miti_Vigliero: Nel frattempo la Cina fa 'esercitazioni' non virtuali Pechino circonda Taiwan: “Colpiti i bersagli, crisi creata dagli… - Miti_Vigliero : Nel frattempo la Cina fa 'esercitazioni' non virtuali Pechino circonda Taiwan: “Colpiti i bersagli, crisi creata d… -